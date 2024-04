Europee, Cateno De Luca: “Puntiamo ad allargare il nostro progetto”

Il leader di Sud chiama Nord è pronto ad iniziare ufficialmente la sua campagna elettorale

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, è impegnato negli ultimi dettagli per la costruzione del Fronte della Libertà in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Domani al teatro Quirino, ci sarà l’inizio della campagna elettorale. Nella tradizionale diretta social di oggi il sindaco di Taormina, ha affermato che: “oggi è una giornata particolare e complessa, ci prepariamo alla notte dei lunghi coltelli. Ci sono delle trattative in corso per allargare il nostro progetto, vediamo cosa succederà”.

Europee, De Luca: “Sono contento del lavoro svolto”

“Il simbolo definitivo lo vedrete domani. Ci sono alcuni che vorrebbero andare oltre il fine settimana ma entro oggi chiudiamo tutto. Sono contento del lavoro svolto, in circa un mese abbiamo allestito una lista importante“, conclude De Luca.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI