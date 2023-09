Elezioni Europee 2024 e soglia di sbarramento giù, Schifani: “No a frammentazione partiti”

L'affondo di Renato Schifani sul tema del possibile abbassamento della soglia di sbarramento alle prossime Elezioni Europee.

Il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene sul tema caldo in queste ore del possibile abbassamento della soglia di sbarramento per le elezioni Europee in programma dal 6 al 9 giugno 2024.

Schifani: “Siamo per semplificazione di offerta politica”

“Leggo su alcune testate nazionali che la maggioranza, o alcuni suoi partiti, stanno riflettendo sulla ipotesi di abbassare la soglia di sbarramento del sistema elettorale europeo”, commenta il governatore.

“Forza Italia – ha aggiunto ancora l’ex presidente del Senato – non ha mai coltivato la frammentazione dei partiti, espressione di sistemi instabili e fragili, ma la semplificazione della offerta politica sulla base di idee e proposte consolidate e significativamente condivise”.

Martusciello: “No a micro partiti”

“La richiesta di abbassare la soglia di sbarramento per le elezioni europee viene da chi ha paura di non farcela perché sa di non avere consenso”, aggiunge di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello (FI – Gruppo Ppe).

“L’Europa ha bisogno di grandi famiglie, di grandi gruppi per le fondamentali scelte che si andranno a compiere – prosegue Martusciello – non ha bisogno di micro partiti. Discutiamo, piuttosto di alzare la soglia di ingresso”.

Anche la Sicilia coinvolta nell’Election Day

Nel frattempo, sempre in riferimento alle prossime elezioni Europee, si fa strada nella maggioranza di Governo l’ipotesi accorpare anche il voto per le Amministrative e per la nomina dei nuovi rappresentanti delle Province, in un vero e proprio Election Day così come sostenuto da settimane da Fratelli d’Italia, partito di Giorgia Meloni.

Il ritorno delle Province, in particolare, è da mesi uno dei cavalli di battaglia portati avanti dal presidente della Regione Siciliana. La Giunta siciliana, a tal proposito, ha approvato di recente il disegno di legge che segna il ripristino dei vecchi Enti.

Sempre per quanto concerne la Sicilia, comunque, resta da comprendere se la Regione sceglierà o meno di fissare la data per le prossime elezioni Comuni proprio in concomitanza di Europee e Provinciali.