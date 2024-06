Elezioni europee, in Sicilia il primo partito è FdI: i dati del collegio insulare

Nella nostra Isola a fare il boom è il centro: con il 20%, Forza Italia Noi Moderati si piazza al secondo posto.

Le elezioni europee si sono concluse e in Sicilia si viaggia sulla stessa lunghezza d’onda del resto d’Italia (e d’Europa): la destra avanza, piazzandosi al primo posto. Con il 21,25% Fratelli d’Italia è il primo partito in Sicilia e in Italia, anche se a livello nazionale ottiene una percentuale che si aggira intorno al 30%.

Alle urne però a fare il boom nell’isola è il centro. Forza Italia Noi Moderati supera il 20%, diventando secondo partito in assoluto.

Elezioni europee: il resto della classifica in Sicilia

I partiti di sinistra di piazzano, invece, al terzo e quarto posto con un testa a testa fra il Partito democratico e i 5 stelle. Alle Elezioni europee in Sicilia, dunque, a primeggiare è di pochissimo il Pd con il 16,74% seguito con il 16,25% dal Movimento 5 stelle.

Male per la Lega – Salvini Premier, che si ferma al 7%, seguita da Alleanza Verdi e sinistra al 6,15%. La Lista Libertà di Cateno De Luca ottiene a stento il 5,96%, Gli altri partiti registrano percentuali molto basse: Pace, terra e Dignità di Santoro (2,24%); Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino (2,15%) Azione – Siamo Europei di Carlo Calenda (1,47%); Alternativa Popolare (0,50%)

I dati nazionali

A differenza delle elezioni europee in Sicilia, i dati nazionali vedono Fratelli d’Italia primo partito con il 28,81%, il Partito Democratico al secondo posto con il 24,02% e al terzo il Movimento 5 stelle con il 9,95%. Poco dopo vediamo piazzarsi Forza Italia Noi Moderati che si ferma al 9,72%, così come la Lega – Salvini Premier che arriva al 9,13%. Alleanza verdi sinistra, invece, si salva per pochissimo con il 6,63%.

Lo sbarramento nazionale, fissato al 4%, non viene passato da Stati uniti d’Europa (3,4%) e Azione (3,31%). A seguire tutti gli altri, tra i quali vi è la lista di Cateno De Luca, ferma sotto il 2%.