Europee 2024, la denuncia a Cateno De Luca: “Prova a controllare il voto con le assistenti sociali”

"Nessuno vi può chiedere i nomi di chi vota a fini anagrafici"

Nuova denuncia di Palmira Mancuso, giornalista e coordinatore regionale di +Europa in Sicilia, contro Cateno De Luca e Sud chiama Nord. “Vi ricordate quando vi dicevo quanto fosse strano che le assistenti sociali si fossero iscritte in massa al partito di Cateno De Luca? Ora il messaggio che vedete è partito da un numero pubblico che è quello del soccorso sociale. Anche l’icona dice qualcosa sulla provenienza”, è quanto scrive Mancuso sui propri canali social.

Mancuso su Cateno De Luca: “Questo controllo non è da voto libero”

“Ad ogni modo, cari allocchi nessuno vi può chiedere i nomi di chi vota a fini anagrafici. Questo controllo non è da voto libero. E potranno continuare a querelarmi. Ma è un sistema quello di De Luca. E a me non sta bene”, conclude Mancuso.

