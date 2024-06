VIDEO | Elezioni europee 2024, Sud chiama Nord denuncia: “Ci avete messo un bavaglio”

La denuncia sulle presunte violazioni dei media in campagna elettorale.

Ultime schermaglie prima del silenzio elettorale con Sud chiama Nord che in una sala stampa pressoché deserta denuncia presunte violazioni delle regole di par condicio dei media.

Il partito di Cateno De Luca, come annunciato dalla presidente Laura Castelli, si è anche rivolta all’AgCom, ma senza risposta e ormai in dirittura d’arrivo di una campagna elettorale nazionale per il rinnovo dell’ Europarlamento che non ha escluso fendenti tra partiti.

Par condicio ed elezioni europee, la denuncia di Sud Chiama Nord

Il “capitano Ultimo“, Sergio De Caprio, candidato alle europee con il partito di De Luca, afferma di essere passato in breve tempo “dal passamontagna al bavaglio”. Il bavaglio è stato anche la teatrale metafora usata da Ismaele La Vardera, capogruppo all’ARS, Laura Castelli e Sergio De Caprio all’ingresso in sala stampa di Palazzo dei Normanni.

Sud chiama Nord rivendica la possibilità negata di rivolgersi a un pubblico più ampio, mediante media nazionali, per veicolare le proprie proposte elettorali.

Le proposte del partito

Tra queste anche una proposta di legge sui parenti dei boss mafiosi condannati al 41 bis che in molti casi risultano essere reggenti dei clan malgrado facilmente identificabili per un avvio di indagini di maggiore riguardo. Parla invece di “TeleMeloni” La Vardera, accusando il governo di avere fatto spot elettorali, anche sulla Sanità, mentre al “primo partito siciliano” veniva negato il dovuto spazio dalla stampa.

