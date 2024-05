GUIDA | Elezioni europee 2024: come e quando si vota, candidati e informazioni utili

Tutto ciò che c'è da sapere sulle imminenti elezioni europee: candidati, partiti e programmi elettorali, istruzioni per il voto e condizioni particolari (fuori sede, forze dell'ordine e altro).

Si ricorda anche che, nelle stesse giornate dedicate alle elezioni UE, in Sicilia si svolgeranno anche le elezioni amministrative per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali di 37 Comuni.

Elezione europee 2024, dove e quando si vota

Le elezioni europee si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno. Possono votare i cittadini italiani aventi diritto presso il seggio elettorale in cui sono iscritti. Condizioni particolari di voto sono previste “per i degenti in ospedale, elettori affetti da infermità tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione, detenuti, elettori non deambulanti in sezioni diverse dalla propria se questa non è accessibile. Militari, forze di polizia, vigili del fuoco e naviganti possono votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio”. Gli studenti fuori sede che desiderano esercitare il diritto di voto devono aver fatto domanda entro il 5 maggio.

Per il cittadino italiano che ha la residenza in un altro Stato membro dell’Unione Europea e iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), c’è la possibilità di votare per le elezioni europee 2024 nei seggi allestiti nelle sedi diplomatico-consiliari italiane del Paese di riferimento. I cittadini italiani in Paesi non Ue, invece, possono votare solo nel Comune di iscrizione elettorale in Italia.

Elezioni Europee, orari dei seggi in Italia

Le urne saranno aperte per le elezioni europee (e contestualmente amministrative, per i Comuni al voto):

sabato 8 giugno dalle ore 15:00 alle 23:00,

domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00.

Le operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia inizieranno domenica 9 giugno, subito dopo il termine ultimo per esprimere il voto. Per i Comuni impegnati anche nelle elezioni amministrative, lo scrutinio avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14.

Guida alle elezioni europee 2024, come si vota

Per votare per le elezioni europee, il cittadino deve recarsi nel proprio seggio elettorale di riferimento con documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

Per esprimere il proprio voto, bisogna barrare con una X il simbolo di una lista presente tra i candidati della propria circoscrizione (a questo link, per la Sicilia, i candidati della circoscrizione Isole). Ogni cittadino avente diritto al voto può esprimere – per le elezioni europee – fino a tre preferenze per i candidati della lista scelta. Si ricorda che, per chi esprime più di una preferenza, c’è l’obbligo di esprimere il voto per candidati di genere diverso.

Non è ammesso il voto disgiunto per le elezioni europee 2024: ciò vuol dire che non si può votare una lista ed esprimere preferenze per i candidati di un’altra lista.

Europee 2024, voto online e per Procura

In Italia non è previsto né voto online né voto per Procura.

Cosa sono le elezioni europee e ogni quanto si vota

Alle elezioni europee 2024 i cittadini dell’Unione europea eleggono i loro rappresentanti al Parlamento europeo. Le Europee si svolgono ogni 5 anni (anche in date diverse per i Paesi Ue).

Soglia di sbarramento, circoscrizioni e altre info utili sul voto

Nel 2024 saranno eletti 720 eurodeputati, 76 quelli italiani, con sistema proporzionale e soglia di sbarramento al 4%. Gli eurodeputati vanno a formare i gruppi politici europei e eleggono il/la presidente del Parlamento europeo e della Commissione europea. In Italia c’è la possibilità di esprimere preferenza per uno, due o tre candidati – della stessa lista e, se più di uno, di sesso diverso -, ma i candidati su cui scegliere devono appartenere alla circoscrizione elettorale di riferimento per il candidato. Gli elettori scelgono tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza: Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale, Meridionale, Insulare.

Partiti e programmi elettorali

I principali partiti italiani che presentano liste di candidati alle elezioni europee sono 11 e si troveranno nella seguente posizione nelle schede elettorali:

Chi può votare

Possono votare i cittadini italiani che godono di diritti civili e politici e hanno un’età superiore ai 18 anni. I candidati, invece, devono aver compiuto 25 anni entro il giorno fissato e non devono essere ineleggibili secondo l’ordinamento italiano.

