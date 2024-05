Elezioni Europee, la posizione delle 11 liste nella scheda elettorale

Ecco l'ordine sorteggiato da sinistra a destra

È stato effettuato il sorteggio per quanto riguarda la posizione delle 11 liste sulla scheda elettorale per la circoscrizione Sicilia Sardegna per le elezioni Europee. Nell’ordine si parte in alto a sinistra con Alleanza Verdi Sinistra e si termina a destra con Alternativa popolare.

Elezioni Europee, la composizione della scheda elettorale

Di seguito il posizionamento (da sinistra a destra) delle 11 liste sulla scheda elettorale per la circoscrizione Sicilia Sardegna:

Alleanza Verdi Sinistra

Movimento 5 stelle

Fratelli d’Italia

Partito democratico

Lega Salvini Premier

Stati Uniti d’Europa

Azione con Calenda

Libertà-Cateno De Luca

Pace, Terra e Dignità

Forza Italia-Noi Moderati.

Alternativa popolare.

