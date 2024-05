Cateno De Luca, giovedì il giorno delle dimissioni dall’ospedale

Il 9 maggio probabili le dimissioni di Cateno De Luca dal Policlinico di Messina: tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di salute del leader di “Sud Chiama Nord” Cateno De Luca. I medici del Policlinico di Messina, infatti, hanno stabilito che se il sindaco di Taormina continuerà a rispondere positivamente alle cure farmacologiche, sarà dimesso dall’ospedale giovedì 9 maggio.

Non è certo se potrà riprendere la campagna elettorale

Non ancora definita la durata del periodo di riabilitazione domiciliare, che sarà seguito ed intercalato da controlli ospedalieri in day hospital. Si attendono ulteriori approfondimenti che saranno completati entro il prossimo mercoledì. Per ciò che concerne la ripresa della campagna elettorale, non è ancora chiaro se e in che modalità De Luca potrà fare campagna elettorale. I medici si sono riservati ulteriori 48 ore per valutare questa questione fermo restando che per almeno un mese sono assolutamente sconsigliati spostamenti in aereo.

