Elezioni amministrative, chi va al voto e quando in Sicilia: la guida

Quasi mezzo milione di cittadini chiamati ufficialmente al voto, 508 i consiglieri da eleggere

Sabato 8 e domenica 9 giugno quasi mezzo milione di siciliani potranno votare per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali di 37 Comuni isolani. L’eventuale secondo turno si terrà nei giorni 23 e 24 giugno, rispettivamente domenica e lunedì. Il decreto è dell’assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, che definisce luoghi e date. Ad andare alle urne sei Comuni della provincia di Agrigento, sette di quella di Catania, dieci di quella di Messina. Ancora, nove ricadono nel territorio palermitano, un Comune del siracusano e quattro in provincia di Trapani. In totale, saranno eletti 508 consiglieri comunali, secondo il sistema maggioritario in 29 Comuni, mentre in otto si utilizzerà il sistema proporzionale. Soltanto cinque Comuni, poi, stanno andando alle elezioni in presenza di un commissario straordinario a fare le veci di sindaco, giunta e consiglio. Si tratta di Campobello di Licata, Falcone, Cinisi, San Mauro Castelverde e Pachino.

Un fine settimana per poter votare

Nello specifico, si legge nel decreto, “le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di sabato, 8 giugno 2024, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23 e, in caso di secondo turno di ballottaggio, nella giornata di domenica 23 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì 24 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 15”. Due giorni, quindi, per poter cogliere l’occasione per esprimere la propria preferenza e partecipare alla vita politica del proprio paese. Il decreto è il punto di partenza per avviare la procedura che prevede che prefetti, sindaci e commissari straordinari avvisino gli elettori, attraverso manifesti, della data della consultazione almeno 45 giorni prima.

Inizia il conto alla rovescia per la presentazione delle liste

La data delle elezioni va a definire tutte quelle che sono le azioni propedeutiche per la definizione delle candidature e delle liste, che variano in base al numero degli abitanti, ma che mantengono inalterata la cronologia da rispettare. Secondo legge, infatti, le candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, dalle ore 8 del 30esimo giorno alle ore 12 del 29esimo giorno antecedenti la data della votazione. Si tratta di un passaggio cruciale, tanto che il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale. La sottoscrizione della lista può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge.