Ballottaggi in Sicilia 2023, i dati dell’affluenza

Acireale, Aci Sant'Antonio, Siracusa e Piazza Armerina: ecco i dati della Regione Siciliana sull'affluenza.

In Sicilia è tempo di ballottaggi e quindi del secondo turno delle elezioni comunali 2023 per quattro città (Siracusa, Acireale, Aci Sant’Antonio e Piazza Armerina): ecco i dati definitivi sull’affluenza.

Complessivamente, l’affluenza risulta in calo in tutti i territori al voto, compreso – a sorpresa – nell’unico capoluogo di provincia al voto (Siracusa).

Ballottaggi in Sicilia 2023: l’affluenza

Alle urne – in occasione dei ballottaggi dell’11 e del 12 giugno 2023 – sono stati 39.571 i votanti a Siracusa (38,74%). L’affluenza, quindi, risulta in calo del 16,10% rispetto alle amministrative del 28/29 maggio 2023, quando aveva votato il 54,84% degli aventi diritto.

Ad Aci Sant’Antonio hanno votato per il ballottaggio 7.795 persone, il 50,52% degli elettori chiamati alle urne. Si tratta del dato di affluenza più alto per questo turno elettorale. Più basso, invece, il dato di Acireale: alle ore 15 del 12 giugno, momento di chiusura delle urne, avevano votato 18.459 persone (il 40,46% degli aventi diritto).

Infine, a Piazza Armerina hanno votato 10.159 elettori, il 44,48% (al primo turno l’affluenza era stata del 54,16%).

I dati sono forniti dal sito della Regione Siciliana dedicato alle elezioni amministrative 2023.

