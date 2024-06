Europee 2024, cosa succede si si vota solo il simbolo

Essendo un voto importante, sono molti i dubbi leciti che in queste ore stanno assalendo gli elettori

Prosegue il voto per le elezioni Europee 2024 in questa seconda giornata di domenica 9 giugno. La gente è chiamata alle urne per votare il rinnovamento del Parlamento Europeo. All’Italia spettano 76 seggi, ripartiti in 5 circoscrizioni, ossia 20 al Nordovest, 15 al Nordest, 15 al Centro, 18 al Sud e 8 nelle Isole.

Essendo un voto importante, sono molti i dubbi leciti che in queste ore stanno assalendo gli elettori. Uno di questi è legato alla modalità di voto e molti si interrogano se risulta necessario esprimere una scelta dei candidati oltre a quella del simbolo. Per rispondere a tale quesito bisogna innanzitutto cosa prevedono le regole specifiche in materia di voto.

Europee 2024, il regolamento della legge elettorale

Le norme stabiliscono che tutti i Paesi devono adottare un sistema proporzionale. Questo significa che la percentuale dei voti ottenuta da un determinato partito viene tradotta proporzionalmente in termini di seggi. Sulla base di tale ragionamento se un partito riesce a raggiungere il 20% dei voti, otterrà il 20% dei 76 seggi spettanti all’Italia. Ogni Paese poi potrà stabilire la soglia minima di sbarramento per poter essere eletti, che in Italia equivale al 4%.

Alle urne, verrà consegnata ai cittadini un’unica scheda con i simboli delle liste contenuti in piccoli riquadri. Per votare è necessario barrare il contrassegno del partito o il riquadro. A tal proposito è possibile esprimere fino a 3 preferenze corrispondenti ai nomi delle persone che i singoli partiti hanno deciso di candidare a seconda della circoscrizione.

Nel caso in cui si vogliano esprimere due o tre preferenze, è essenziale rispettare l’alternanza di genere, ciò vuol dire che non si possono votare due candidati dello stesso sesso, bisognerà indicare nome e cognome o solo il cognome di un candidato e di una candidata, pena l’annullamento della seconda preferenza. Nel caso di 3 preferenze, è importante che almeno un candidato sia di sesso diverso.

Europee 2024, cosa succede votando solo il simbolo

Esistono però delle circostanze in cui c’è la volontà di esprimere la propria preferenza solo per le liste, senza indicare necessariamente dei candidati. In molti si sono chiesti se tale procedura risulta valida ed effettivamente è così. Il voto risulta perfettamente valido e in questa circostanza la preferenza andrà in automatico al capolista dell’area territoriale in cui si vota.

Risulta dunque lecito lecito non specificare nessun candidato e votare solo la lista. Ovviamente risulta altrettanto necessario ricordare che non è ammesso il voto disgiunto, ovvero esprimere la preferenza per un partito e segnalare il nome di un candidato che appartiene a un altro partito.

L’elettore può quindi barrare il solo simbolo del partito che è intenzionato a votare. in questo modo aiuterà la lista in questione ad ottenere più seggi o a superare la soglia di sbarramento (4%).

