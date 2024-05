Europee 2024, ecco i candidati della lista “Stati Uniti d’Europa” nelle Isole

La lista Stati Uniti d’Europa ha presentato i candidati alla circoscrizione Isole per le elezioni Europee 2024.

La lista Stati Uniti d’Europa ha presentato i candidati alla circoscrizione Isole per le elezioni Europee 2024. Rita Bernardini, Francesco Concetta Calanna (presidente gal Nebrodi), Fabrizio Micari (Italia Viva), Valentina Falletta (Italia Viva), Luca Ballatore Luca (PSI), Pierina Puzzolu (PSI Sardegna), Carola Politi (+Europa) e Matteo Renzi (Italia Viva). Il presidente regionale di Italia Viva, Davide Faraone, commenta dopo l’annuncio. “Con grande entusiasmo, vi comunichiamo che Italia Viva sarà presente nella lista Stati Uniti d’Europa con i tre candidati Matteo Renzi, Valentina Falletta e Fabrizio Micari alle prossime elezioni europee”.

“Crediamo nell’idea di un’Europa unita”

“Noi crediamo, fermamente e convintamente, nell’Idea di un’Europa Unita, attore politico forte nelle complesse dinamiche geopolitiche mondiali, in grado di intervenire con autorevolezza per la soluzione delle situazioni di crisi e di conflitto e che punti allo sviluppo economico coeso e solidale del Continente nel rispetto della sostenibilità, ma anche delle specificità dei sistemi economici dei diversi Paesi che la compongono – prosegue Faraone -. Un’Europa che affronti Unita le grandi sfide, dalla gestione delle migrazioni, da interpretare non come emergenza, ma cogliendone le opportunità, all’impatto delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale, dalla sicurezza al gigantesco tema della salute. Questo è il nostro spirito. Vogliamo dare il nostro contributo alla costruzione degli Stati Uniti d’Europa Unita. In bocca al lupo ai nostri candidati e buon lavoro a tutti noi!”.