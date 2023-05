Elezioni Sicilia 2023, il commento di Minardo (Lega): “Vittoria netta Centrodestra”

"L'allargamento al Centro e alle realtà politiche territoriali sarà un tema ineludibile per il Centrodestra", ha sottolineato Minardo.

La Lega esulta al termine della tornata elettorale delle Amministrative 2023 che ha coinvolto 128 Comuni in Sicilia, portando al successo numerosi sindaci del Centrodestra.

“Il responso delle urne è molto chiaro e indica una netta vittoria del Centrodestra, soprattutto nelle realtà dell’Isola dove è riuscito ad essere compatto e a coagulare intorno a sé realtà civiche e autonomiste”, commenta Nino Minardo, deputato e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Con noi candidature autorevoli e innovative”

“Candidature autorevoli come quelle di Enrico Trantino a Catania o innovative come quella di Maria Monisteri che sarà la prima donna sindaco di Modica – sottolinea Minardo – danno una marcia in più al governo di importanti città grazie anche al coinvolgimento delle liste civiche”.

“L’allargamento al Centro e alle realtà politiche territoriali sarà un tema ineludibile per il Centrodestra. Laddove questo è mancato siamo costretti al ballottaggio o peggio consentiamo ad altri di prevalere” conclude Minardo.