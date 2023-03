Elezioni nel Trapanese, l’appello di FdI: “Centrodestra sia unito in tutti i Comuni”

"Questo principio per noi va declinato in tutta la provincia, non solo nei Comuni che vanno al voto", ribadisce Miceli.

In vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno in Sicilia il 28 e il 29 maggio, Fratelli d’Italia ribadisce “la necessità di aggregazione del Centrodestra, in conformità alla coalizione che governa Roma e Palermo”.

“Corre la necessità di ribadire quanto in provincia di Trapani il Centrodestra debba andare compatto, senza inciuci con il falso civismo di Sinistra, e nella prospettiva delle Provinciali che si terranno quanto prima, così come dichiarato dal presidente Schifani”, sottolinea in una nota Maurizio Miceli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

“Questo principio per noi va declinato in tutta la provincia, non solo nei Comuni che vanno al voto, ma anche in realtà come Marsala, ove è emersa una distonia tra la coalizione che ha sostenuto l’elezione del sindaco Grillo e l’attuale composizione della sua giunta”, aggiunge Miceli.

“A più forte ragione, alla luce di una forte intesa tra Fratelli d’Italia e il Movimento per le Autonomie, consolidata nel capoluogo nella condivisione della medesima proposta amministrativa, invitiamo il sindaco Grillo a cominciare a ricomporre il quadro iniziale, proprio a partire da questa importante forza politica, e lavorando nella prospettiva di riaffermare il Centrodestra di Governo a Marsala“.

“La coerenza è incompatibile con la convenienza e sono sicuro che attorno a questo principio di buon senso, prima che politico, anche in provincia di Trapani il Centrodestra si ritroverà compatto per risolvere gli annosi problemi che non consentono al nostro territorio di guardare con fiducia al futuro”, conclude la nota.