Bodyshaming per Elly Schlein, “sembra Pippo Franco”, esplode la polemica social

Su Twitter nel giro di poche ore è finito infatti in tendenza l'hashtag #pippofranco: secondo alcuni buontemponi infatti la Schlein avrebbe una certa somiglianza con l'attore ex Bagaglino.

Elly Schlein batte Stefano Bonaccini alle primarie e diventa segretaria del Pd.

La Schlein naturalmente esulta, riuscendo a contenere a stento l’emozione. Intanto, però, sui social network diventa primo in tendenza un hashtag molto particolare che risulta offensivo nei confronti di Elly Schlein: “Pippo Franco”.

Social scatenati su Pippo Franco ed Elly Schelin, cosa succede

In pratica, secondo gli hater, i tratti del viso della neo segretaria del Pd sarebbe molto simili a quelli del popolare attore romano, Pippo Franco. Ma, come appena accennato, sui social va in scena tutta un’altra polemica. A qualche hater, infatti, è venuto in mente di paragonare il volto di Elly Schlein a quello di Pippo Franco.