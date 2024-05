Eminem, le nozze da sogno della figlia Hailie Jade Scott Mathers

La ventottenne ha sposato il fidanzato Evan McClintock lo scorso sabato a Battle Creek, nel Michigan.

La figlia di Eminem, Hailie Jade Scott Mathers, ha sposato Evan McClintock. La figlia del celebre rapper Eminem ha reso pubbliche attraverso un post su Instagram le foto della giornata speciale del suo matrimonio.

Il matrimonio della figlia di Eminem

A commento del post, la giovane ha scritto: “Questa settimana si è svegliata una donna sposata! Non avremmo potuto chiedere una festa migliore per il nostro fine settimana. Sono state versate tante lacrime di felicità, abbiamo riso tanto e si è percepito tanto amore. Evan e io siamo così grati per tutti i parenti e gli amici che sono venuti a sostenerci e a far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita di marito e moglie”.

Il famoso rapper Eminem, scrive PageSix, ha assistito, in prima fila al matrimonio della figlia Hailie Jade Scott, nata dalla storia con Kimberly Anne Scott. La giovane Hailie, di 28 anni, ha sposato il fidanzato Evan McClintock lo scorso sabato a Battle Creek, nel Michigan. Sui social, in particolare su X, circolano diverse foto, tra cui una tenerissima di padre e figlia mentre ballano al centro della pista.

Fonte foto: Instagram – Hailie Jade