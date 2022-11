Emma Marrone cambia look dopo la morte del padre: “Sono appena nata”

Il padre della cantante è morto appena due mesi fa. Emma era molto legata a lui: "Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento"

Emma Marrone è tornata a parlare dopo la morte del padre Rosario avvenuta a settembre. Lo ha fatto durante l’evento “Luce” a Firenze: “Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto – ha affermato la cantante -. Io so chi ero quando c’era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambia tutto all’improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata”.

L’ex volto di Amici, ha anche cambiato look. Adesso appare più magra ed è tornata al suo colore naturale di capelli, così come si nota da una foto che Emma ha postato sul suo profilo Instagram.