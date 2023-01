Ospedale Umberto I di Enna, inaugurato il neo reparto di Senologia

Un ulteriore servizio in favore delle donne della provincia, cui l’Asp ha dedicato negli ultimi anni un’attenzione crescente. Priorità a percorsi di cura centrati sempre più sulla persona

ENNA – Inaugurato il nuovo reparto di Senologia dell’Umberto I alla presenza di numerose autorità del mondo sanitario, civile, religioso e politico, tra le quali il prefetto Matilde Pirrera, e di esponenti delle Forze dell’ordine. Tanti, inoltre, i rappresentanti delle associazioni di volontariato che hanno raccolto l’invito ad aderire all’evento, particolarmente importante per la prevenzione oncologica.

Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Francesco Iudica, nel suo ampio e articolato intervento, ha evidenziato tra l’altro che “l’Asp di Enna ha raggiunto la miglior performance in Sicilia di adesione allo screening per il tumore al seno con un dato del 54%, superiore al dato regionale stimato del 26%”.

Tra gli interventi realizzati, si è soffermato sui risultati raggiunti “attivando nell’immediato una iniziativa di screening diffuso, portando in ogni città un camper della Lilt che ha consentito di offrire a 1.285 donne, che probabilmente mai si sarebbero recate ad Enna, la possibilità di sottoporsi all’esame di screening. Lo abbiamo fatto grazie anche alla collaborazione con i sindaci della provincia che hanno svolto un ruolo prezioso nella semplificazione organizzativa e nella promozione dell’accesso all’opportunità che l’Asp ha fornito con il camper itinerante alle donne delle loro città”.

È inoltre operativa la convenzione con l’Unità operativa complessa di Senologia del Cannizzaro di Catania, diretto da Francesca Catalano, per consentire ai chirurghi dell’Azienda di acquisire la necessaria “expertise” e assicurare con competenza, il segmento chirurgico del percorso di cura delle donne ennesi, seguito per ogni altro aspetto dall’Unità operativa di Senologia dell’Umberto I, diretto da Teresa Bizzini e divenuto Centro di riferimento regionale per lo screening per la provincia ennese.

L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha evidenziato l’importanza della rete in oncologia per i percorsi diagnostici e di cura centrati sempre più sulla persona e non solo sulla malattia. Ha ribadito, inoltre, l’importanza della medicina di precisione, basata sulla centralità del paziente, che deve avere come fulcro di attività il territorio nella tutela della salute e nella prevenzione.

Le dottoresse Teresa Bizzini e Francesca Catalano hanno presentato le potenzialità diagnostiche e di cura offerte dalle nuove tecnologie acquisite e dalle Breast unit (centri multidisciplinari di senologia) della Sicilia: “Il 94% degli interventi per tumore alla mammella – ha puntualizzato Catalano – viene eseguito ormai presso le strutture sanitarie della Sicilia”.

La rappresentante di Europa Donna Italia, delegazione Sicilia, Carmela Amato, ha messo in evidenza l’importanza dell’associazionismo e del volontariato nei percorsi di cura, di riabilitazione e di assistenza, complimentandosi per i risultati raggiunti e per l’avvio di nuove metodiche diagnostiche che si aggiungono a quelle già da tempo assicurate, quali la Risonanza magnetica mammaria, la biopsia ecoguidata, la tecnica del linfonodo sentinella.