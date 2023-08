Enna, restyling milionario per due importanti edifici

Nei giorni scorsi la firma dei contratti finalizzata all’avvio degli interventi di ristruttuirazione previsti sul Complesso delle Benedettine e per l’ex Mulino adiacente al Palazzo di città

ENNA – “La grande mole di finanziamenti che la mia Amministrazione è stata in grado di recepire comincia a concretizzarsi con la firma dei contratti e l’avvio dei cantieri”. Con queste parole il sindaco Maurizio Dipietro ha commentato la firma del contratto relativo all’intervento di restauro e recupero del complesso delle Benedettine, finanziato nell’ambito del Pnrr e del Next generation Eu dell’Unione Europea. L’investimento complessivo è pari a 9.379.736,26 euro, mentre la ditta aggiudicataria è la Ati Sincol Srl-Cpc con sede a San Giovanni la Punta (Catania).

“L’immobile, che si affaccia sulla via Roma e sulla piazza Napoleone Colajanni – ha spiegato il sindaco Dipietro – versa da anni in condizioni di degrado, con il costante rischio di crolli irreversibili, è stato da sempre al centro dell’attenzione della mia Amministrazione, che in questi anni si è impegnata nella costante ricerca di una fonte di finanziamento per il suo recupero”.

“Finalmente possiamo dare il via agli interventi di restauro – ha concluso il primo cittadino – che sono mirati alla rifunzionalizzazione degli spazi interni e alla valorizzazione degli elementi architettonici più antichi, restituendo dopo decenni di abbandono e disinteresse il Palazzo delle Benedettine al patrimonio artistico-monumentale della città quale fondamentale e prezioso elemento. Il tutto senza dimenticare il prezioso quanto fondamentale apporto dato dall’ufficio tecnico comunale, a cui va il nostro plauso”.

Sempre nei giorni scorsi è stato sottoscritto un altro importante contratto, relativo al finanziamento degli interventi di ristrutturazione per l’ex Mulino adiacente al Palazzo di Città in piazza Coppola. Con un importo di aggiudicazione pari a 2.256.518,02 euro, finanziati sempre con il Pnrr, gli interventi saranno portati avanti dalla ditta Impresalv Srl con sede in Favara (Agrigento).

Si provvederà a rendere sicuro e fruibile il bene, da destinarsi ad attività sociali, didattiche e culturali. L’immobile verrà riqualificato per divenire uno spazio di condivisione e creatività, destinato anche a sostenere le attività del Terzo Settore.