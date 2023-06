Ennesimo caso di femminicidio: 50enne uccide la moglie e poi tenta invano il suicidio

Gli investigari indagano per fare luce sulla vicenda.

Mentre si cerca di studiare come riuscire a porre freno alla irrefrenabile ondata di femminicidi che con impressionante cadenza sconvolge l’Italia, da Incisa Scapaccinom in provincia di Asti, giunge la notizia dell’ennesimo delitto ai danni di una donna. A perpetrarlo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe un 50enne che, dopo avere tolto la vità alla compagna coetanea, avrebbe tentato invano di farla finita.

Le indagini

Come riportato da La Stampa, l’uomo è stato trasportato in ospedale. In via XX settembre, dove si trova l’abitazione de coniugi, sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Gli investigari indagano per fare luce sulla vicenda.