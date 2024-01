S’introduce negli uffici del Comune: arrestato 37enne a Palermo

L'uomo era già stato denunciato nella stessa mattinata per aver rubato dei sigari da un SUV

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 37enne, del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato. I Militari durante un servizio di controllo del territorio, venivano contattati dalla centrale operativa poiché un cittadino, aveva chiamato il numero unico di emergenza-112, segnalando l’intrusione di una persona all’interno degli uffici dello Stato Civile del Comune di Palermo. L’uomo dopo aver danneggiato una serranda ed infranto una finestra posta al piano terra, si è introdotto al suo interno, rovistando ed asportando vari oggetti rinvenuti nelle scrivanie. I Carabinieri intervenuti tempestivamente, hanno bloccato il ladro che avrebbe tentato invano di nascondersi sotto una scrivania.

L’uomo era già stato denunciato durante la mattinata

La stessa persona nella stessa mattinata, era stata identificata e denunciata in stato di libertà, con l’accusa di furto aggravato poiché, dopo aver rotto il vetro di un SUV, asportava dal suo abitacolo diversi pacchi di sigari. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto. È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

