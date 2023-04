Epidemia dengue letale in Argentina, Bassetti: “Si sta diffondendo anche in Europa”

Veicolo del virus la zanzara: la malattia colpisce neonati, bambini e adulti

Si trasmette attraverso la puntura di zanzare del genere Aedes (le stesse che trasmettono anche i virus chkungunya, Zika e febbre gialla) ed è chiamata la febbre spaccaossa. Un quadro piuttosto inquietante, come dimostra ciò che sta avvenendo da un pò di tempo in Argentina, dove sono stati registrati oltre 40mila casi e 39 morti dall’inizio dell’anno. Matteo Bassetti, come d’altronde la stessa Oms, avvisa: “Si sta diffondendo purtroppo anche in Europa”. Si tratta di una malattia febbrile che colpisce neonati, bambini e adulti con sintomi che compaiono 3-14 giorni dopo la puntura infettante”, si legge sul sito del ministero della Salute. Ma quali sono i sintomi?

La dengue grave

Si tratta di una malattia febbrile che colpisce neonati, bambini e adulti con sintomi che compaiono 3-14 giorni dopo la puntura infettante. La puntura di zanzare infette causa una malattia simil-influenzale grave e, a volte una complicanza potenzialmente letale chiamata dengue grave, precedentemente conosciuta come febbre emorragica dengue. Riconosciuta per la prima volta nel 1950 durante le epidemie di dengue nelle Filippine e in Tailandia, la dengue grave colpisce i paesi dell’Asia e dell’America latina ed è diventata, in queste aree, una delle principali cause di ricovero ospedaliero e di morte tra i bambini e gli adulti.

Diagnosi tempestiva salva la vita

Una diagnosi clinica tempestiva e un’attenta gestione clinica da parte di medici e operatori sanitari adeguatamente formati aumentano la sopravvivenza dei pazienti. L’incidenza di dengue è aumentata di 30 volte negli ultimi 50 anni. Sono attualmente stimate 50-100 milioni di infezioni ogni anno in oltre 100 paesi endemici, mettendo a rischio di infezione quasi la metà della popolazione mondiale.