Erice, funivia più cara ma solo per i turisti: scoppia la polemica

Nuove tariffe per quanto riguarda la funivia di Erice che porta alla vetta. Si tratta di una modifica approvata dal consiglio comunale della cittadina turistica del trapanese che consiste nell’aumento di 1,50 euro del biglietto solo per i non residenti in provincia di Trapani. Si passa da 9,50 a 11 euro.

L’opposizione non ci sta

Un aggiornamento che non è passato inosservato, con la polemica, neanche a dirlo, tra la sindaca Daniela Toscano e i consiglieri di opposizione Simona Mannina, Vincenzo Maltese e Piero Spina. Per i consiglieri di opposizione ci sarebbero dei profili di illegittimità nell’aggiornamento delle tariffe. La sindaca Toscano li ha accusati di mancanza di responsabilità.

Le motivazioni

«Credo si tratti di un atto molto importante ed atteso – commenta la sindaca Daniela Toscano – che consentirà di accantonare somme ricavate dall’aumento del costo del biglietto andata e ritorno per i non residenti in provincia di Trapani (dunque la modifica non riguarderà in alcun modo né gli ericini né residenti in provincia). Tali somme saranno investite per consentire l’estensione degli orari di apertura dell’impianto, così da venire incontro alle esigenze dei turisti e dare una boccata d’ossigeno alle attività imprenditoriali del centro storico, e per il miglioramento complessivo di servizi che possano disincentivare l’uso delle automobili, nell’ottica della sostenibilità ambientale. Ringrazio i consiglieri che hanno votato favorevolmente la proposta, in particolare il consigliere Vultaggio il cui emendamento, condiviso con l’Amministrazione, ha trovato appunto il consenso degli altri colleghi».