Erice: vede i carabinieri, abbandona la moto rubata e fugge via a piedi

E’ ormai un volto noto ai carabinieri il 37enne pregiudicato che, ieri sera, in via Caserta a Erice Casa Santa, vedendo i carabinieri ha abbandonato un ciclomotore. Il mezzo rubato era senza targa e con il numero del telaio cancellato. L’uomo, avvezzo allo stesso tipo di reato, è stato denunciato per ricettazione.

La dinamica

La dinamica è la seguente. I carabinieri impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno deciso di fermare il sospetto. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha abbandonato la moto su cui viaggiava fuggendo a piedi per le vie della città, facendo perdere le proprie tracce.

Mezzo sequestrato

Gli accertamenti sul motociclo hanno confermato, oltre alla targa mancante anche il numero di telaio abraso, motivo per il quale non è possibile risalire all’effettivo intestatario. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti.