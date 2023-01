Ermal Meta choc, tour 2023 annullato: salta la data di Catania

Clamorosa decisione di Ermal Meta che ha annunciato la cancellazione del tour 2023. Non si farà nemmeno il concerto di Catania, ecco i motivi.

Cancellato il tour 2023 di Ermal Meta e salta anche il concerto di Catania previsto per il 3 aprile alle ore 21 al Teatro Metropolitan. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante italiano di origini albanesi attraverso un post pubblicato in mattinata sul proprio profilo Instagram.

Ermal Meta, l’annuncio su Instagram: “Annullo tutto”

“Ciao ragazzi. Non c’è un modo più facile per dirlo per cui lo dico subito. Il tour il cui inizio è previsto per fine febbraio sarà annullato e i biglietti rimborsati”, ha scritto Ermal Meta su Instagram. Un annuncio che ha messo in apprensione i fan del vincitore del Festival di Sanremo 2018, quando si esibì sul palco dell’Ariston insieme a Fabrizio Moro.

Ermal Meta, i motivi dell’annullamento del tour

Ermal Meta, nelle righe successive del post, ha provveduto a fornire la spiegazione di questa importante e improvvisa decisione che porta anche alla cancellazione del concerto di Catania.

“Negli ultimi mesi ho avuto dei problemi personali che non mi hanno permesso di ultimare il prossimo disco di inediti nei tempi giusti. Di fatto è un processo ancora in fase di svolgimento e nel frattempo non mi è stato possibile pubblicare nuova musica“, sottolinea il cantante.

Ermal Meta: “Ecco cosa farò”

“Avevo in mente qualcosa di speciale – prosegue – che non sono riuscito a realizzare in tempo. È molto frustrante, ma ancora di più lo è il pensiero di fare questo tour senza nuova musica. Ci ho pensato e ripensato e credo che la cosa migliore sia quella di concentrarmi sul nuovo disco in modo da poterci ritrovare il prima possibile”.

“Sono sicuro che conoscendomi sappiate quanto ci tenga a fare in modo che ogni volta che ci ritroviamo ne valga la pena. Grazie per la comprensione”, conclude Ermal Meta.