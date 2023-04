Canone Rai 2023, si può chiedere l’esenzione dal pagamento: cosa bisogna sapere

Nel 2023 è possibile fare richiesta per l'esonero dal pagamento del Canone Rai. Ecco a chi spetta e cosa bisogna fare.

Nel 2023 è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai. Si tratta di una richiesta che può essere inoltrata da parte di alcune categorie di cittadini che rispettano determinati requisiti.

Inoltre, chi richiede l’esenzione del Canone Rai, dovrà fare attenzione a rispettare due precise date dell’anno entro le quali si potranno mandare le domande. Ecco, nel dettaglio, tutte le informazioni necessarie.

Esonero Canone Rai, chi può fare richiesta

L’esenzione dal pagamento del Canone Rai può essere richiesta da:

I cittadini italiani che hanno compiuto 75 anni con un reddito annuo inferiore o uguale a 8mila euro; Gi intestatari di un contratto di energia elettrica che non detengono un televisore o decoder in casa; militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, case del soldato, sale convegno dei militari; militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato; agenti diplomatici e consolari; rivenditori e riparatori di apparecchi televisivi presenti nei negozi e nei laboratori.

Esonero Canone Rai, entro quando mandare le domande

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate sul proprio portale Internet, sono due le date per le quali bisogna prestare attenzione per l’invio della domanda di esenzione dal pagamento del Canone Rai (che dovrà essere chiesto compilando l’apposito modulo sul sito dell’Ente).

Entro il 2 maggio 2023 bisognerà inviare le richieste per ottenere l’esonero per l’intero anno. La scadenza reale sarebbe il 30 aprile, ma poiché tale data ricade di domenica è stata concessa una mini-proroga.

L’altra data da segnare in rosso sul calendario è quella del 31 luglio 2023. Entro questo giorno, infatti, dovranno essere inviate le domande per chiedere l’esonero del pagamento del secondo semestre 2023.