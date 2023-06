Estate 2023, 4,9 mln di italiani in vacanza a giugno

Quest’anno 4,9 milioni italiani sono andati in vacanza a giugno. Il dato deriva dall’analisi Coldiretti/Ixé che ha stilato un bilancio.

Quest’anno 4,9 milioni italiani sono andati in vacanza a giugno. Il dato deriva dall’analisi Coldiretti/Ixé che ha stilato un bilancio del primo mese estivo. L’inflazione ha provocato un aumento dei prezzi delle vacanze. L’avvio della stagione turistica però rappresenta comunque l’occasione per risparmiare con gli sconti che possono superare il 25%.

Lo studio di Coldiretti

“I listini per l’alloggio, il vitto ma anche ombrelloni e lettini infatti subiscono tradizionalmente un’impennata a partire dal mese di luglio per toccare i valori massimi nella prima metà di agosto – afferma Coldiretti -. Le partenze ‘fuori stagione’ sono particolarmente apprezzate anche da chi ama la tranquillità e vuole stare lontano dalle folle senza rinunciare però a visitare le principali mete turistiche. A pesare sulle vacanze di giugno è stato il clima con una media di quasi 14 eventi estremi al giorno lungo la Penisola tra nubifragi, grandinate, bombe d’acqua, trombe d’aria che hanno colpito a macchia di leopardo con gravi danni nelle città e nelle campagne, secondo l’analisi Coldiretti sulla base dei dati dell’European severe weather database (Eswd). Un andamento che ha frenato l’inizio della stagione anche in Romagna dove la Coldiretti ha lanciato l’appello alle strutture di alberghiere e della ristorazione per l’acquisto di cibi e vino Made in Romagna per sostenere l’occupazione e l’economia locale dopo la devastazione che ha colpito un territorio con 21mila aziende agricole ed un indotto da primato nella trasformazione e distribuzione alimentare – conclude Coldiretti -, anche cooperativo”.