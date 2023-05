Estate alle porte, Mazara si cautela contro incendi: varata ordinanza prevenzione

Dure le sanzioni previste per i trasgressori.

A Mazara c’è l’ordinanza per la prevenzione degli incendi. E’ stato pubblicato nell’albo pretorio online il provvedimento con cui il sindaco Salvatore Quinci dispone divieti e prescrizioni per la prevenzione rischio incendi in vista della stagione estiva. Ecco cosa dispone l’ordinanza: c’è il divieto assoluto, dal 15 giugno al 15 ottobre, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici o fumare in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale.

Pulizia fondamentale

Previsto inoltre l’obbligo per tutti entro e non oltre il 14 giugno prossimo di provvedere ad effettuare interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei propri terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade nonché alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio.

Tale disposizione è rivolta ai proprietari, conduttori o responsabili di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane o di cantieri e strutture con annesse aree a verde.

L’avvenuta effettuazione di tali interventi dovrà essere comunicata al sindaco tramite mail pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it e via web mail all’indirizzo: sindaco@comune.mazaradelvallo.tp.it – si legge nell’ordinanza – “preferibilmente entro i 7 giorni successivi alla scadenza del 14 giugno”. In assenza di comunicazione il Comune potrà procedere all’avvio del procedimento per inottemperanza dell’ordinanza.

Dure sanzioni

Le sanzioni previste: per la mancata pulizia: da euro 173 a euro 695; Per ogni ettaro incendiato da 51 a 258 euro.

Da 5000 euro a 50.000 euro (salvo accertamento penale) nel caso di accertata esecuzione di azioni che rischiano di provocare incendi nel periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre.

Attualmente, ed in particolare per quanto riguarda il periodo “primo gennaio – 14 giugno” ed il periodo “16 ottobre – 31 dicembre” la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci da potatura e in quantità non superiore a tre metri steri per ettaro (lo stero equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) è consentita esclusivamente dalle ore 6 alle ore 9 ad esclusione delle giornate calde ed in piena sicurezza.