Commerciante minacciato e vittima di estorsione al MASS: scattano due arresti

Un caso di estorsione nella forma del "recupero crediti" a Catania: in due sorpresi dalla Squadra Mobile.

Nella mattinata del 20 giugno scorso, la Polizia di Stato ha arrestato V. C. (classe1987) e M. F. (classe 1958), accusati di estorsione, nella forma del cosiddetto recupero crediti, ai danni di un commerciante a Catania.

L’arresto, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica etnea, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.

In particolare, la Squadra Mobile ha notato un’auto, condotta da un soggetto, poi identificato come V. C., che si fermava nei pressi del mercato ortofrutticolo cittadino (MASS). Un’attività di osservazione ha permesso di rilevare come il 36enne si fosse incontrato con un commerciante, all’interno del citato MASS, dal quale aveva ricevuto una somma di denaro.

Al fine di comprendere le ragioni dell’osservata consegna, gli operatori hanno avviato un controllo. Nel frattempo, sul posto è giunta un’altra persona (M. F.), il quale, non accorgendosi della presenza del personale della Squadra Mobile, si sarebbe rivolto con toni di minaccia verso il commerciante.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il M. F. sarebbe stato incaricato, da un terzo soggetto, di recuperare un credito per la cui materiale riscossione si sarebbe servito della collaborazione di V. C. Peraltro, nel corso di una perquisizione nell’abitazione di M. F., gli agenti hanno trovato e sequestro un’ingente somma di denaro, con documenti contabili con l’indicazione di nominativi e cifre, oggetto di più approfonditi accertamenti.

V.C. e M.F sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, trasferiti al carcere di Catania – Bicocca.

Immagine di repertorio