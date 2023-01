Estrae vittima di incidente da auto in fiamme: autista eroe sventa tragedia

E' accaduto all'autista di uno dei mezzi della Luigi Cozza Trasporti coinvolto in un incidente in provincia di Lodi.

Il tempismo ha evitato la tragedia. E’ accaduto all’autista di uno dei mezzi della Luigi Cozza Trasporti coinvolto in un incidente in provincia di Lodi. La dinamica di quanto accaduto è riportata sulla pagina Facebook dell’azienda con sede a Catania.

Il post della LCT

“Ieri. uno dei nostri camion ha subito un incidente, fortunatamente senza danni da parte del conducente. La vicenda stava per tramutarsi in una tragedia, quando l’abitacolo della 22enne coinvolta nell’incidente ha iniziato a prendere fuoco.

L’autista ha evitato il peggio

Bada Dieng, si chiama l’autista, non avrebbe esitato un attimo e avrebbe estratto la giovane dall’auto in fiamme. “Il nostro autista, ha fatto la cosa, a suo dire, più spontanea di questo mondo: ha portato la ragazza al sicuro, lontano dal luogo dell’incidente ed è poi tornato a spegnere le fiamme per evitare un’escalation di eventi ancora più drammatici, come l’esplosione dei due autoveicoli coinvolti”.