L’Etna all’alba, le foto del vulcanologo incantano tutti: colata lavica da 18 giorni

Boris Behncke pubblica su Facebook le immagini del vulcano all'alba. "Spettacolo turistico per i pochi visitatori presenti dalle nostre parti in questo periodo pre-natalizio"

Diciotto giorni di colata lavica sull’Etna. Ma è un’attività, lenta, che almeno per ora non fa paura. Le foto pubblicate dal vulcanologo dell’Ingv Boris Behncke (per vederle basta scorrere la gallery) sono suggestive, incantano. Le ha pubblicate questa mattina sulla sua pagina Facebook per raccontare lo spettacolo che in questi giorni il vulcano sta mettendo in scena.

Etna, colata lavica da 18 giorni

L’esperto ha scattato le foto questa mattina tra le 6 e le 7, come spiega nel post, da casa sua a Tremestieri Etneo. Uno scenario magnifico in “questo giorno mite, quasi primaverile”, commenta. E poi descrive il paesaggio e il vulcano che “si presenta bello all’alba del 15 dicembre 2022, con la sua colatina di lava che scorre da ormai 18 giorni sull’alto fianco orientale, illuminando il cappello di nuvole che spesso avvolge la cima in questo periodo – scrive Behncke -. Attività sempre molto lenta, tranquilla, puramente effusiva, ben visibile da Taormina, spettacolo turistico per i pochi visitatori presenti dalle nostre parti in questo periodo pre-natalizio”.