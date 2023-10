Etna, soccorsa turista rumena con trauma a una caviglia

Una turista di nazionalità rumena, infortunatasi ad una caviglia, è stata soccorsa sul sentiero turistico del Cratere Silvestri.

Una turista di nazionalità rumena, infortunatasi ad una caviglia, è stata soccorsa sul sentiero turistico del Cratere Silvestri inferiore nel versante sud dell’Etna. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati dalla Centrale Operativa del 118, sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 1° ottobre. La donna stava percorrendo, insieme a un gruppo di familiari, il sentiero che conduce sul ciglio del cratere e si è procurata un trauma per il fondo lavico sconnesso e per le calzature non adatte. La turista è stata raggiunta dalla squadra di soccorso che ha immobilizzato l’arto. La stessa è stata trasportata tramite una barella portantina fuori dal sentiero. È stata consegnata ai sanitari del 118 per le procedure di ospedalizzazione. È stato allertato pure il SAGF della Guardia di Finanza.