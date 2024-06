Euro 2024, quanto guadagna la Nazionale che vince? Tutto quello che c’è da sapere

Ecco quanto incasserà la Nazionale che solleverà al cielo la Coppa a Berlino: il montepremi deciso dall?Uefa per Euro 2024

Euro 2024 ha avuto ormai inizio da due settimane. La fase a gironi si sta per concludere, con l’Italia qualificata agli ottavi di finale con il brivido grazie al gol al 99° minuto di Mattia Zaccagni. Tuttavia, molti tifosi si chiedono quale sia il montepremi per la Nazionale che trionferà a Berlino: andiamo a scoprirlo insieme.

Guadagnano le federazioni, ma anche i club

Il montepremi complessivo per Euro 24 è di 331 milioni di euro, che verranno ripartiti tra le 24 nazioni partecipanti alla fase finale. Un netto incremento rispetto, ad esempio, all’edizione di Inghilterra 1996, quando la cifra complessiva che si divisero le 16 partecipanti fu di soli 55 milioni (al cambio in euro).

Nella fase a gironi ogni vittoria vale un milione di euro, mentre il pareggio frutta 500 mila euro a squadra. Qualificarsi per gli ottavi porta un guadagno di un milione e mezzo, ai quarti di 2,5 milioni, alla semifinale di quattro milioni. Chi vince la finale di Berlino incasserà invwce otto milioni di euro, mentre chi la perde ne porta a casa la metà, quattro. Nel complesso, quindi, la federazione vincitrice potrebbe incassare fino a 28,25 milioni.

Inoltre la Uefa distribuirà i premi (140 milioni) anche ai club che hanno prestato i propri giocatori alle nazionali: le squadre di prima fascia (quelle dei maggiori campionati europei, tra cui la nostra Serie A) otterranno un rimborso di circa 10 mila euro al giorno (a partire da 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione) per ogni tesserato convocato dalla propria nazionale. Un club che ha un calciatore finalista, quindi, potrebbe arrivare a incassare 400 mila euro.

La coppa per i vincitori

Chi vincerà la finale di Berlino alzerà al cielo la coppa, un trofeo di 60 centimetri e del peso di otto chili, più alto di 18 centimetri e più pesante di due chili rispetto all’originale (che non aveva il piedistallo come quella di adesso). Il nuovo trofeo (che prevede i nomi delle nazionali vincitrici del passato sul retro della coppa) venne commissionato dalla Uefa in occasione di Euro 2008 e il primo a sollevarlo fu il capitano della Spagna Iker Casillas.