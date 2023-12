Euro 2024, sorteggiati i gironi: Italia con Albania, Croazia e Spagna

Sorteggiati i gironi di Euro 2024. L'Italia di Spalletti inserita nel Girone B con Albania, Croazia e Spagna. Ecco il calendario azzurro.

Saranno Albania, Croazia e Spagna le avversarie dell’Italia allenata da Luciano Spalletti a Euro 2024. Così ha deciso l’urna dell’Elbphilharmonie di Amburgo dove sono stati sorteggiati i gironi del prossimo Campionato europeo di calcio che vede la Nazionale azzurra presentarsi come Campione in Carica dopo il trionfo di Euro 2020.

L’Italia disputerà le prime tre gare di Euro 2024 nel Girone B. Il primo match degli azzurri sarà Italia-Albania il 15 giugno, successivamente sarà la volta della Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e della Croazia a Lipsia, il 24 giugno.

Euro 2024, tutti i gironi

Questi, di seguito, tutti i gironi sorteggiati in attesa dei play-off.

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera GRUPPO B: Spagna, Croazia, ITALIA , Albania

Spagna, Croazia, , Albania GRUPPO C: Slovenia, Danimarca , Serbia, Inghilterra

Slovenia, Danimarca Serbia, Inghilterra GRUPPO D: Polonia/Galles/Finlandia/Estonia, Paesi Bassi, Austria, Francia

Polonia/Galles/Finlandia/Estonia, Paesi Bassi, Austria, Francia GRUPPO E: Belgio, Slovacchia, Romania, Israele/Bosnia/Ucraina/Islanda

Belgio, Slovacchia, Romania, Israele/Bosnia/Ucraina/Islanda GRUPPO F: Turchia, Georgia/Grecia/Kazakistan/Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca

Euro 2024, le parole di Spalletti

“Qui tutto bellissimo, forse poteva andare meglio il sorteggio ma noi ci arriviamo con l’umiltà e la consapevolezza di dover fare dei passi veloci. Abbiamo diverse squadre davanti, ma siamo l’Italia e dobbiamo avere orgoglio e forza mentale per confrontarci con tutti”, ha detto il Commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti, al microfono di Sky Sport.

“Avere una squadra compatta – ha aggiunto – e che gioca un calcio che tutti all’interno riconoscono è fondamentale. Non penso a un calcio speculativo, perché non mi piace e penso all’importanza e alla passione che ci coinvolge e che ci porta ad affrontare l’impegno in un certo modo.

“Abbiamo le potenzialità per una crescita importante. Bisogna vedere come ci arriviamo perché manca ancora tanto tempo. Ho conosciuto giocatori che hanno la possibilità e possono far vedere di essere al livello del girone che ci è capitato”, ha concluso Spalletti.