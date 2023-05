Evade da carcere, ruba Harley e fugge in vacanza sul lago di Garda: arrestato 54enne

Si chiude male l'avventura da film di un evaso di nazionalità tedesca.

Come in un film, se vogliamo essere ancora più precisi, come quelli dei fratelli Cohen, dove personaggi quasi sempre stravaganti riescono inizialmente a farla franca per poi pagare puntualmente il conto alla giustizia. Succede dunque che, a Massa Carrara, un detenuto con il permesso premio da sfruttare, invece di goderselo senza problemi, gli stessi se li va a cercare fin da subito. Messosi in contatto con una persona che voleva vendere online una Harley Davidson, l’ha raggiunta in taxi e – una volta rubato il mezzo – è scappato in sella alla moto alla volta del lago di Garda, dove è stato poi rintracciato e arrestato.

L’attesa vana

Protagonista della bravata, un evaso tedesco 54enne, detenuto per condanne definitive inerenti delitti contro il patrimonio. L’uomo, raggiunto in taxi il venditore, lo ha ingannato finendo per impossessarsi della Harley Davidson modello Electra Glide del valore di oltre 23 mila euro. Ignaro dell’identità del tedesco, in buona fede, credendo si trattasse di un normale potenziale acquirente, il venditore gli ha concesso di provare la moto per verificarne lo stato di efficienza. Piantato in asso per troppo tempo, compresa la situazione, si è recato a sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Avenza.

Scovato

Appresa la notizia, i carabinieri si sono messi sulle sue tracce . Dopo aver ricostruito i percorsi fatti dal fuggitivo in varie località di villeggiatura del nord Italia, eccolo scovato nella camera di un agriturismo, nei pressi di Desenzano del Garda. Il blitz è stato immediato con il malvivente che non ha opposto resistenza.

La condanna

Il 54enne trova adesso rinchiuso presso la casa circondariale di Brescia. Dovrà rispondere di truffa ed evasione oltre a dover scontare una condanna per cumulo di pene per complessivi 3 anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Terni per reati commessi in passato: si parla di furti, truffe e altri delitti contro il patrimonio.