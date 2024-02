Ex Province in Sicilia, Nucifora: “Manca governance politica da dieci anni”

Prosegue il dibattito politico regionale sul tema

Il presidente del Consiglio Comunale di Fiumefreddo, Giuseppe Nucifora, interviene sulla questione delle ex Province che tiene banco nel dibattito politico regionale. “La storia si ripete. Da dieci anni manca la governance politica delle Province, iniziata dieci anni fa sotto il governo Crocetta e proseguita fino ad oggi. L’Ars, dopo i continui rinvii in passato alle elezioni di secondo grado, in tre legislature non è stata capace (ma a questo punto ritengo non voglia) che in Sicilia le Province abbiano una guida politica. Ciò comporta che alla guida rimane il Sindaco della Città capoluogo che ovviamente non può seguire da vicino le esigenze e i problemi del territorio. In tutte le regioni d’Italia si è proceduto alle elezioni di secondo grado, dove si possono candidare i sindaci e i consiglieri comunali, la Sicilia rimane speciale anche in questo, perché ? Le province oggi continuano ad esistere, nessun risparmio, ma totale distacco dal territorio. La situazione pesa sui Comuni e, in seconda istanza non meno importante i cittadini”.