Ferrovie dello Stato assume in Sicilia: ecco le offerte di lavoro attive e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con Ferrovie dello Stato: l’azienda propone una serie di annunci di assunzioni per diversi ruoli – anche a tempo indeterminato – in diverse aree d’Italia e anche in Sicilia.

Ecco tutti gli annunci aperti a febbraio 2024, i requisiti e come fare domanda.

Lavoro per Ferrovie dello Stato, assunzioni in Sicilia

Per le sedi di Catania e Palermo, Ferrovie dello Stato è alla ricerca di impiegati per le seguenti posizioni:

Project Engineer per il gruppo Italferr S.p.A;

per il gruppo Italferr S.p.A; Assistente Lavori Opere Civili per Italferr;

per Italferr; Assistente Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche per Italferr;

per Italferr; Neolaureati per il Polo Infrastrutture: a Palermo e Catania il Gruppo Ferrovie dello Stato ricerca Assistenti ai lavori per opere civili.

In tutta Italia (e quindi anche per le sedi in Sicilia), poi, il Gruppo Ferrovie dello Stato è alla ricerca di: direttori dei lavori per RFI, Project Planner ed esperti in Appalti Pubblici.

Ferrovie dello Stato assume Project Engineer

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane offre un lavoro come Project Engineer da inserire in Italferr S.p.A. per le sedi di Bari, Catania, Milano, Roma, Palermo, Verona. La figura dovrà occuparsi di:

Supporto in attività di coordinamento, pianificazione, monitoraggio e controllo di tutte le fasi dell’investimento ferroviario dalla progettazione alla messa in servizio;

Supporto nel coordinamento delle diverse discipline specialistiche coinvolte nelle attività di progettazione, di verifica della progettazione esecutiva sviluppata dagli appaltatori, di supporto alle direzioni lavori.

Gestione e monitoraggio dell’avanzamento fisico dei progetti di Italferr.

Interfaccia con le altre figure del team di commessa (PM, DL, tec.), con la committenza, con gli appaltatori, con enti e altri stakeolder.

Gestione della documentazione di progetto.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato offre: assunzione diretta come da CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie, compenso commisurato alla seniority, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e tanti altri vantaggi.

Completano il profilo uno spiccato orientamento ai risultati, capacità di problem solving e spirito di innovazione, orientamento al teamworking.

Requisiti e scadenze

Per candidarsi e ottenere il lavoro come Project Engineer offerto da Ferrovie dello Stato c’è tempo fino al 23/2/2024. Questi i requisiti richiesti:

Laurea Magistrale in Ingegneria;

Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, preferibilmente nel settore ferroviario o nel settore di opere pubbliche;

Conoscenza delle metodologie e degli standard di progettazione nel settore civile e preferibilmente anche impiantistico;

Conoscenza della normativa sui lavori pubblici;

Conoscenza strumenti di pianificazione (GANTT) e/o monitoraggio/gestione progettazioni;

Costituisce titolo preferenziale un’esperienza pregressa nel ruolo e la conoscenza della progettazione BIM;

Ottima conoscenza pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel).

Ferrovie dello Stato hanno aggiunto anche che il candidato ideale avrà anche: una spiccata capacità di lavoro in team e di problem solving e uno spirito di innovazione che si sposi con i valori dell’azienda.

Le posizioni di assistenti lavori per Italferr in Sicilia

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane assume anche assistenti ai lavori per le Opere Civili per le sedi Italferr di Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo, Cagliari e Reggio Calabria; e, al tempo stesso, anche assistenti ai lavori per la realizzazione di opere tecnologiche a Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Verona.

Requisiti e scadenze

Per le offerte di lavoro di Gruppo Ferrovie dello Stato (FS) la scadenza per candidarsi è fissata rispettivamente al 21 febbraio (opere civili) e al 29 febbraio (opere tecnologiche). Questi i requisiti per gli aspiranti assistenti ai lavori per opere civili:

Diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell’area dell’Architettura e Ingegneria Edile e/o nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale e/o in Ingegneria dei Trasporti;

Esperienza pregressa di almeno due anni in ruoli analoghi;

Conoscenza di base della normativa in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza, dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali e delle principali problematiche realizzative;

Conoscenza sistemi operativi Windows®, Pacchetto Office, Autodesk Autocad e MS Project. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Team system CPM (ex STR Vision CPM) e di software BIM come Autodesk Revit, Solibri Model Checker; Autodesk Naviswork; BIM360;

Conoscenza base della lingua inglese;

Disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Abilitazioni al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione o Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori, la conoscenza del sofware BIM ed eventuale esperienza nella gestione lavori interferenti con l’esercizio ferroviario costituiscono titolo preferenziale per ottenere il lavoro di Gruppo Ferrovie dello Stato.

Per i candidati ad assistenti per lavori per opere tecnologiche, invece, i requisiti sono:

Diploma istituto tecnico o laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica o Telecomunicazioni;

Pregressa esperienza di almeno 2 anni in cantiere nell’ambito della Direzione Lavori e Supervisione Lavori per la realizzazione di progetti di opere tecnologiche;

Conoscenza dei processi di costruzione di linee ferroviarie e tecnologie dei materiali;

Costituisce titolo preferenziale l’abilitazione all’esercizio della professione;

Costituisce titolo preferenziale l’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza;

Conoscenza del pacchetto Office, Autodesk Autocad, MS Project;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo);

Disponibilità a trasferte.

Ferrovie dello Stato, lavoro per neolaureati anche in Sicilia

Il Recruiting Day per il Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato per neolaureati alla ricerca di lavoro si svolge a online il 6 marzo. Bisogna candidarsi entro il 25 febbraio per partecipare. In Sicilia, in particolare, l’azienda è alla ricerca di assistenti per i lavori per opere civili. Questi i requisiti:

Laurea magistrale in ingegneria civile, edile/architettura, industriale e dell’informazione;

Conoscenza della lingua inglese a livello B1;

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale dove previsto dal ruolo.

Come candidarsi per le offerte di lavoro

Per conoscere tutte le offerte di lavoro del gruppo Ferrovie dello Stato e candidarsi basta accedere alla sezione “Offerte di lavoro” del sito ufficiale, selezionare l’offerta di proprio interesse e cliccare sul tasto “candidati”.

Il gruppo Ferrovie dello Stato

La società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si occupa della gestione dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale. Il 1° luglio 2001 è nata come RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA, e negli anni si è proposta di garantire ai viaggiatori un servizio di prima qualità e attendo all’innovazione e alla digitalizzazione in campo ferroviario.