Incidente a San Leone, scontro tra due auto: 5 feriti, coinvolti anche bambini

Nuovo scontro nell'Agrigentino, 5 persone finiscono in ospedale.

Ancora un incidente ad Agrigento, nello specifico in via Cavaleri Magazzeni nel quartiere di San Leone: sono 5 i feriti.

Tra loro anche dei bambini.

Incidente a San Leone, 5 feriti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrate due auto. Cinque persone – un uomo, due donne e due bambini – sarebbero rimaste ferite, fortunatamente in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito i feriti in ospedale per le cure del caso. Pare che la prognosi sia di pochi giorni per tutti.

Due tragedie in poche ore

Purtroppo quello di San Leone non è l’unico incidente che si è registrato nelle scorse ore in Sicilia. In seguito a un altro sinistro, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Guardia Mangano (Acireale, in provincia di Catania), ha perso la vita un giovane di 31 anni, Amedeo Russo. Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato avrebbe perso – per cause da accertare – il controllo della sua moto e si sarebbe schiantato contro due auto. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Sempre nelle scorse ore è morto, dopo circa 10 giorni di agonia in seguito a un incidente all’Ucciardone di Palermo, il 57enne Raffaele Pesco. Pesco era rimasto gravemente ferito in seguito allo scontro tra un’auto e una moto nella zona dell’Ucciardone di Palermo lo scorso 26 aprile. Anche in questo caso, i tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili.

Immagine di repertorio