L’incidente all’Ucciardone e la morte, addio al 57enne Raffaele Pesco

Si piange l'ennesima vittima della strada a Palermo: l'uomo era ricoverato al Villa Sofia da diversi giorni.

Nulla da fare per Raffaele Pesco, il 57enne coinvolto in un terribile incidente nella zona dell’Ucciardone a Palermo: l’uomo è morto dopo oltre una settimana di agonia.

Sono in corso le indagini sulla dinamica del sinistro.

L’incidente all’Ucciardone e la morte di Raffaele Pesco

Pesco era rimasto gravemente ferito in seguito allo scontro tra un’auto e una moto nella zona dell’Ucciardone di Palermo lo scorso 26 aprile. I gravi traumi non hanno lasciato scampo al 57enne, morto nelle scorse ore all’ospedale Villa Sofia dove era stato trasferito dagli operatori del 118 in seguito al terribile impatto.

Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo dell’incidente, hanno sottoposto a sequestro i mezzi coinvolti nel sinistro. Una donna di 46 anni risulta indagata per omicidio stradale.

Il cordoglio

Sono diversi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per Raffaele Pesco. In particolare, su Facebook la Confraternita di Maria SS. della Mercede al Capo scrive: “La nostra Confraternita esprime il cordoglio per Raffaele Pesco, figlio del Capo e amico di tutti, vittima di un terribile incidente che lo ha strappato ai suoi cari. Per lui eleviamo preghiere e per sua moglie e le sue figlie, come per i suoi parenti, tra cui la famiglia Impastato nostri confrati, chiediamo il dono del conforto. Possa la Vergine Santa accoglierlo in paradiso e presentarlo al trono dell’Altissimo. L’eterno riposo”.

La tragedia ad Acireale

Raffaele Pesco non è l’unica vittima di incidente che si piange in Sicilia in queste ore. In seguito a un tragico impatto tra due auto e una moto nella notte, ad Acireale (in provincia di Catania) è morto un motociclista 31enne. Anche su questo sinistro sono in corso le indagini di rito.

