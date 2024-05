Mondialpol Security in lutto, è morto Francesco Bartolone: “Punto di riferimento per tutti”

Dolore nel Palermitano per la morte del dipendente della Mondialpol Security in Sicilia.

Dolore a Termini Imerese, in provincia di Palermo: è morto Francesco Bartolone, molto conosciuto come punto di riferimento della società Mondialpol Security.

Aveva 55 anni e purtroppo era da tempo malato.

Termini Imerese in lutto per la morte di Francesco Bartolone

Bartolone da tempo era malato e purtroppo non è stato possibile salvarlo nonostante i tentativi dei medici. L’intera città di Termini Imerese e tutta la Mondialpol Security sono sconvolti per il decesso. L’ennesimo che colpisce la comunità del Palermitano, che in queste ore segue le indagini sulla morte di Angelo Onorato – l’architetto marito dell’europarlamentare Francesca Donato trovato senza vita in auto: da una parte, rimane l’ipotesi del suicidio, dall’altra i familiari sostengono che si tratti di omicidio.

I funerali si svolgeranno lunedì 27 maggio alle 15.30, nella chiesa di San Salvatore di Termini Imerese.

Il cordoglio sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Francesco Bartolone. Questo l’addio della società Mondialpol Security: “Con immenso dolore, ci uniamo nel ricordo del nostro collaboratore App. Francesco Bartolone. Dopo 30 anni di instancabile servizio con Mondialpol Security, punto di riferimento per il suo lavoro soprattutto nel territorio di Termini Imerese, Francesco era noto per la sua professionalità e umanità. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, da parte del Comm. Giuseppe Campagna, del Dott. Antonio Campagna e di tutti i colleghi. Francesco, la tua dedizione e il tuo sorriso rimarranno per sempre nei nostri cuori”.

Foto dai social