Il progetto M5S alle elezioni europee, Marano: “Basta cattiva gestione”

Pace, siccità e crisi climatica, lavoro povero, reddito universale di cittadinanza: il progetto di Europa targato Movimento Cinquestelle.

Una gremita piazza Mazzini a Misterbianco, in provincia di Catania, ha accolto Giuseppe Antoci, capolista M5s alle elezioni europee e tutti i candidati della lista della Circoscrizione Isole: Antonella Di Prima, Matilde Montaudo e Antonino Randazzo.

“Questo è il momento del voto, è il momento di fare la scelta giusta – ha detto in apertura del comizio la deputata regionale Jose Marano che ha fatto gli onori di casa introducendo i vari interventi – perché non possiamo più permetterci una cattiva gestione della pubblica amministrazione”.

M5S alle elezioni europee, il progetto per la Sicilia

“Lo vediamo con la Regione siciliana, dove si sta consumando un Musumeci bis con riforme bloccate a cominciare da quella che riguarda i Consorzi di bonifica. Come possiamo cambiare le cose se al posto di investimenti di carattere strutturale i soldi si spendono in mancette per sagre e amici?”.

Siccità e crisi climatica, lavoro povero, spopolamento, reddito universale di cittadinanza: tanti i temi affrontati dai candidati M5s alle elezioni europee che, rivolgendosi direttamente agli elettori, hanno spiegato quale progetti e soluzioni intendono portare sul tavolo di Bruxelles per risolvere le tante emergenze che attanagliano la Sicilia, e non solo.

L’attenzione ai valori

Non solo programmi politici ma anche passione e soprattutto valori: sono questi gli aspetti su cui Antoci, intervenuto in chiusura, ha posto l’accento parlando ai cittadini: “Il Presidente Conte ci ha detto Siate costruttori di pace. Questo non significa solo essere contro le guerre ma significa lavorare per un Paese che è tornato indietro di trent’anni anche sulla libertà di informazione e sull’indipendenza della magistratura. Le scelte che si fanno a Bruxelles ricadono sulle famiglie siciliane, l’Europa non è così lontana. Attivate la vostra scelta, votate le persone non perché vi dicono di farlo ma solo perché secondo voi sono degne e in grado di dare valore al vostro voto”, conclude il rappresentante del M5S.

