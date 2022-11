F1, Russell vince Sprint Race in Brasile: 2° Sainz, 3° Hamilton

George Russell su Mercedes vince la Sprint Race ad Interlagos: 2° Sainz davanti ad Hamilton. Verstappen chiude 4°, 6° Leclerc.

George Russell regala la prima gioia stagionale alla Mercedes e conquista la Sprint Race del Gran Premio del Brasile.

Ad Interlagos, il talentuoso pilota inglese ha impresso un ritmo devastante alla sua gara, andando a prendere e superare il campione del mondo Max Verstappen, penalizzato dall’aver centrato con la sua Red Bull alcuni detriti sparsi per la pista.

Il fuoriclasse olandese, nelle ultime fasi dei 24 giri previsti, è poi crollato, venendo superato anche dal ferrarista Carlos Sainz, secondo al traguardo, e Lewis Hamilton, che ha completato il podio per la Scuderia di Stoccarda.

Le due Red Bull di Verstappen e Checo Perez hanno chiuso in quarta e quinta posizione, con un anonimo Charles Leclerc costretto ad accontentarsi della sesta posizione finale dopo il pasticcio della Ferrari durante le qualifiche.

Domani la resa dei conti in gara: Russell partirà dalla pole position, affiancato dal compagno di team Hamilton. Seconda fila tutta Red Bull con Verstappen e Perez, mentre Leclerc scatterà dalla quinta piazza beneficiando della penalità di 5 posizioni in griglia inflitta a Sainz (7°) per la sostituzione del motore endotermico sulla sua F1-75.

Bene anche Kevin Magnussen, ottavo, dopo il “miracolo” firmato nella giornata di ieri.

Questi i punteggi assegnati dalla Sprint Race del Gran Premio del Brasile: