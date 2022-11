Formula 1, clamorosa pole di Magnussen in Brasile: disastro Ferrari

In una vera e propria lotteria caratterizzata dal bagnato, nelle qualifiche di Interlagos la spunta Kevin Magnussen: pole per il danese, ennesimo pasticcio Ferrari

Clamoroso quanto accaduto ad Interlagos, teatro del Gran Premio del Brasile, penultimo round del Mondiale di Formula 1. A conquistare la pole position valida per la sprint race di domani, infatti, è stato il pilota Haas Kevin Magnussen, che ha preceduto il campione del mondo in carica Max Verstappen e la Mercedes di George Russell.

In una sessione contrassegnata dal diluvio, con il bagnato a far da padrone in pista, il 30enne danese ha pescato il jolly, baciato anche dalla fortuna per l’interruzione finale del Q3 a causa del brutto incidente occorso a Russell.

Per Magnussen, quella di Interlagos, è la prima pole position in carriera.

Continua, invece, il momento nerissimo della Ferrari, con il muretto rosso autore dell’ennesimo disastro strategico della stagione.

A farne le spese è stato Charles Leclerc, mandato incomprensibilmente in pista con gomma intermedia nella fase clou delle qualifiche, con l’asfalto che via via iniziava ad asciugarsi.

Il talento monegasco partirà così dalla decima piazza, preceduto da Lewis Hamilton (8°) e Sergio Perez (9°), mentre il compagno di squadra Carlos Sainz, dopo aver ottenuto il quinto tempo, perderà 5 posizioni in griglia per la sostituzione del motore endotermico sulla sua F1-75.

Appuntamento alla sprint race di domani, le cui posizioni finali determineranno la definitiva griglia di partenza del Gran Premio del Brasile in programma domenica.