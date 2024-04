Un 25 aprile tragico in Sicilia, due uomini muoiono dopo essere caduti dal balcone

Un caso a Marsala e uno a Palermo: scattano le indagini.

Muoiono a distanza di poche ore nella giornata del 25 aprile dopo essere caduti dal balcone: è accaduto a due uomini, rispettivamente a Marsala e a Palermo.

Sono in corso le indagini in entrambi i casi per comprendere se sia trattato di due incidenti o di gesti volontari.

Due uomini caduti dal balcone, il caso di Palermo

Secondo una prima ricostruzione, un 42enne di Palermo sarebbe precipitato dal balcone di casa, situata al sesto piano di una palazzina di via Brigata Aosta. Nonostante la corsa disperata all’ospedale Villa Sofia, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco.

La tragedia di Marsala

Sempre nella giornata del 25 aprile, una tragedia simile a quella di Palermo ha colpito un’altra comunità siciliana: il secondo dei due uomini morti dopo essere caduti dal balcone era di Marsala (TP). Il caso si è verificato in una palazzina di via Corsica. Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la vicenda. Anche in questo caso, non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Sono in corso le dovute indagini.

Immagine di repertorio