Dai musei gratuiti agli eventi: cosa fare il 25 aprile in Sicilia

Musei e i parchi archeologici regionali saranno aperti gratuitamente così come proposto dal ministero della Cultura

Cortei, commemorazioni, eventi, escursioni, gite o semplicemente del relax lontano dai ritmi quotidiani. Come ogni anno, il 25 aprile è una giornata che offre numerose iniziative per la Sicilia, anche con condizioni meteorologiche altalenanti.

Tra Palermo, Catania e le altre grandi città dell’Isola, sono numerose le tappe in programma per la giornata della Liberazione dal nazifascismo.

Il 25 aprile a Catania e provincia

A Catania e provincia, la festa della Liberazione di giovedì 25 aprile offre diversi appuntamenti. Dalle gite nei paesaggi naturalistici etnei a numerosi agriturismi situati nella zona, quindi le iniziative al Monastero dei Benedettini, alle Capannine o al Faro di Capomulini. Cadendo di giovedì, questo sarà anche un perfetto ponte per l’imminente arrivo del weekend, giorni in cui ad Acireale sarà celebrata la Festa dei Fiori.

Il 25 aprile a Palermo e provincia

Sagre ed escursioni anche a Palermo e provincia. All’Ecomuseo Mare Memoria Viva andrà in scena Costa Sud, festival sul tema della cultura contemporanea. A Cerda, invece, in programma la classica sagra del carciofo. Inoltre, nel caso di una bella giornata, le ore della “Liberazione” saranno trascorse sul mare da morti palermitani, pronti a rilassarsi tra Mondello e la vicina Cefalù.

Il 25 aprile a Messina e Siracusa

A Messina, come ogni anno c’è grande aspettativa intorno alla festa della Liberazione targata Anpi. Numerose le iniziative in programma nel territorio, così come a Siracusa. Tra gite ed escursioni nel territorio siracusano, spazio anche alla manifestazione dedicata alla Liberazione, in programma a partire dalle ore 10.00

Sicilia, musei aperti e gratuiti giovedì aprile

Giovedì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici regionali saranno aperti gratuitamente così come proposto dal ministero della Cultura. Un’iniziativa che mira a rendere accessibile il patrimonio artistico e archeologico a tutti i cittadini siciliani, oltre che un’occasione per mantenere vivo il ricordo di fatti e accadimenti altamente simbolici per tutto il Paese.