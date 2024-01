Meteo Sicilia, persiste il maltempo: allerta gialla, le zone coinvolte

Continuano sull'isola le giornate all'insegna del freddo e della pioggia

Allerta gialla in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha appena rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, mercoledì 10 gennaio 2024, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Mercoledì 10 gennaio. Allerta GIALLA meteo-idro per rischio temporali e rischio idrogeologico in Sicilia e su settori della Calabria.

Rientrano in allerta ROSSA-ALLARME:

nessuna zona. Rientrano in allerta ARANCIONE-PREALLARME:

nessuna zonaRientrano in allerta GIALLA – ATTENZIONE:

ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie – ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – ZONA G Sud-Orientale, versante ionico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionicoRientrano in allerta VERDE – GENERICA VIGILANZA:

nessuna zona.