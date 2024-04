Palermo, il cane preso a picconate è fuori pericolo: “Honey è in ripresa”

Giungono buone notizie dal capoluogo: il cane Honey, ferito a colpi di piccone, è fuori pericolo ed in ripresa

La paura è fortunatamente alle spalle, è arrivata la notizia che tutti attendevano: Honey è fuori pericolo. Il cane trovato agonizzante in un cassonetto per i rifiuti nel quartiere Cruillas di Palermo lo scorso lunedì è in netta ripresa. Ha risposto bene alle cure dei veterinari a cui è stato affidato da una volontaria e riesce anche a stare in piedi. L’ultimo aggiornamento di Valeria Galletti parla quasi di un miracolo, visto che il cagnolino era arrivato in clinica in condizioni disperate, aveva dei fori sulla testa.

“Il cane sarà controllato da un ortopedico”

Come i medici hanno accertato, era stato preso a picconate: qualcuno avrebbe sferrato due colpi netti, per poi chiuderlo in un sacchetto e abbandonarlo. Il giorno del ritrovamento, tra i sacchetti dell’immondizia, era sanguinante, poi è entrato in coma. Le speranze erano appese a un filo, ma l’amore e le cure che il cane ha ricevuto, hanno ottenuto il risultato sperato. “Sono state fatte lastre di controllo più approfondite – spiega la volontaria – il piccolo ha una frattura all’arto posteriore destro e sarà controllato da un ortopedico”.

