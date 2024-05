Siracusa, 32enne tenta di togliersi la vita all’interno della sua cella: inutili i soccorsi

Le sue condizioni sono parse subito gravi, per cui è stato trasportato all'ospedale Umberto I.

Nuovo caso di suicidio in carcere: la vittima è un 32enne lentinese che si è tolto la vita nella casa circondariale di Cavadonna, a Siracusa. Sembra che il giovane soffrisse di disturbi psichici.

Secondo fonti sindacali della Polizia penitenziaria, l’uomo avrebbe provato a suicidarsi in circostanze ancora poco chiare mentre si trovava nella sua cella.

Suicidio in carcere a Siracusa: i soccorsi

Gli agenti in servizio in quell’ala della struttura sono entrati rapidamente e hanno prestato i primi soccorsi. Le condizioni dell’uomo, dopo il tentato suicidio in carcere a Siracusa, sono sembrate subito gravi, per cui si è deciso di trasferirlo al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I Siracusa.

Il 32enne è stato soccorso da medici e infermieri, che hanno tentato di rianimarlo per quasi un’ora, ma è deceduto all’arrivo in ospedale.

Si ricorda che esistono strumenti di supporto psicologico e prevenzione del suicidio per chi ne avesse bisogno. Eccone alcuni:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800 168 678;

Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.