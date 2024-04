Shock a Palermo, cane agonizzante gettato nel cassonetto dei rifiuti: “Aiutiamo Honey”

Ennesimo episodio nel giro di pochi giorni: non si esclude che qualcuno possa aver sparato al povero cagnolino prima del drammatico ritrovamento.

Ancora uno sconvolgente episodio di violenza contro gli animali a Palermo: a Cruillas, un cane agonizzante sarebbe stato gettato in un cassonetto per i rifiuti.

A lanciare l’allarme è stata una donna, che fortunatamente ha soccorso il povero animale – affidandolo alle cure di una clinica veterinaria – e denunciato l’orribile episodio. Pochi giorni fa altri due casi sconvolgenti: il cane preso di mira da un “branco” di giovanissimi, che avrebbero tentato di seppellirlo vivo, a Bagheria (PA) e la cagnolina investita ad Alcamo e lasciata agonizzante in strada fino all’inevitabile morte.

Cane gettato in un cassonetto a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe sentito il cane lamentarsi e – avvicinatasi al cassonetto per i rifiuti – avrebbe trovato l’animale agonizzante, chiuso in un sacchetto e sommerso dalla spazzatura. Lo ha liberato e affidato alle cure dei veterinari, ma purtroppo le sue condizioni sarebbero gravi.

Non si esclude che al povero Honey – così è stato ribattezzato il cagnolino – possano avere sparato.

Il racconto sui social

Ancora una volta, il racconto dell’orribile storia di violenza ai danni di un cane viaggia attraverso i social. A raccontare la vicenda sarebbe stata la figlia della donna che ha salvato Honey, Valeria Galletti, che su Facebook scrive:

“Mi chiama mia mamma con voce tremante, mentre io ero a lavoro. Mia madre non guida, chiede aiuto alle persone del suo palazzo e si attivano per liberare il cane dai tanti altri sacchi buttati sopra. Si corre in clinica .. il cane è in agonia con emorragia cerebrale, stato comatoso, ha dei buchi in testa. Sparato? Si trova ricoverato nella clinica primavera di Palermo”. Secondo quanto emerso da post successivi, Honey avrebbe superato la notte ma la sua situazione purtroppo è grave.

La raccolta fondi

La donna che ha raccontato la storia del povero cane ha anche divulgato il link di una raccolta fondi destinata ad aiutare Honey. Questo il link su Gofundme.

Foto da Facebook – Valeria Galletti