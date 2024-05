Catania, ancora un colpo al traffico di droga: arrestati 4 pusher

I giovani spacciatori sono stati sorpresi dai carabinieri che hanno fatto irruzione nell'appartamento accodandosi ad alcuni clienti.

Ennesimo colpo al fenomeno dello spaccio di droga a Catania, una delle maggiori fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata. In particolare, i carabinieri di Catania hanno arrestato in flagranza 4 catanesi di 27, 23, 22 e 18 anni, ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Spaccio di droga a Catania: il blitz

Intorno alle ore 17.00, i militari dell’Arma, passando lungo la Via di Giacomo, hanno notato uno strano “via vai” di persone. Queste, dopo essere entrate all’interno di un appartamento, ne uscivano dopo pochi minuti. I militari hanno, dunque, messo in atto dei servizi di appostamento, in modalità “discreta” e mimetizzati tra la gente del quartiere, che hanno confermato la loro ipotesi investigativa circa la presenza di una fruttuosa attività di spaccio di droga a Catania.

Acquisite tutte le informazioni utili per predisporre un minuzioso piano d’azione, i Carabinieri, consapevoli della presenza di alcune telecamere istallate dagli spacciatori, hanno deciso di entrare all’interno della palazzina, accodandosi ad alcuni clienti. I militari, giunti davanti la porta dell’abitazione, hanno potuto fare irruzione nell’istante in cui il pusher ha aperto per consegnare la dose all’acquirente.

La perquisizione e l’arresto

All’ingresso, appoggiato su di una scrivania, il monitor con le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Accanto i 4 giovani che, come i cavalieri di re Artù, erano seduti ad una tavola rotonda ma, invece di discutere di gesta eroiche, si dividevano droga e banconote. Nello stabile, perquisito a fondo, sono stati recuperati complessivamente 10 dosi per un totale di in oltre 30 grammi di marijuana. Trovati, inoltre, bilancini di precisione oltre al necessario materiale per il confezionamento della droga e 355 €, sicuramente guadagnati in seguito allo spaccio.

L’arresto dei 4 pusher è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. La droga trovata, assieme a tutto il materiale per confezionarla, nonché la tv collegata all’impianto di videosorveglianza, sono stati sottoposti a sequestro.